Si intitola “Comuni-Care. Prendersi cura della comunicazione alla comunità nel contrasto alla violenza sulle donne”, ed è il progetto con il quale la Provincia autonoma di Trento parteciperà all’avviso pubblico promosso dal Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza di genere. La Giunta, su indicazione dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, ha approvato la proposta, che punta ad implementare le già tante azioni messe in campo dalla Provincia in tema di contrasto alla violenza alle donne.

“Il progetto indica nuove azioni di sensibilizzazione e informazione che vanno a potenziare l’offerta di servizi già esistente a livello provinciale, nel dettaglio si tratterà di porre in essere una comunicazione ed informazione rispettosa della donna, in particolare, della figura femminile nelle diverse età, evitando la riproduzione di stereotipi di genere e di visioni degradanti del femminile, o di immagini che associno il rapporto sessuale alla violenza, spesso alla base della violenza di genere“, commenta l’assessore provinciale alle pari opportunità.

In caso di approvazione del progetto e di relativo finanziamento statale saranno quindi potenziate le azioni che la Provincia garantisce a contrasto della violenza sulle donne. L’eventuale finanziamento che sarà disposto dal Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, coprirà l’intero costo della proposta progettuale, pari a 200 mila euro.

