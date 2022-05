Ci si può lavorare: a Rovereto tre aperitivi formativi sulla ricerca del lavoro

Pubblicità

Domani, 3 maggio, a Rovereto il via agli incontri rivolti ai giovani, in particola modo universitari, per aprire una finestra sul mondo del lavoro e permettere loro di orientarsi.

“Ci si può lavorare” è il titolo di un breve ciclo di incontri rivolti a giovani e dedicati ad approfondire alcune tematiche connesse al mondo del lavoro, un percorso di co-progettazione che ha coinvolto Civico13-sportello giovani Trentino, Cooperativa sociale Smart, Ass. universitaria URLA, Piano giovani Rovereto (Roveretogiovani.it).

Il percorso ha visto la promozione e pubblicazione di un questionario online (nei mesi invernali) al fine di raccogliere proposte di tematiche specifiche da approfondire di interesse per il mondo giovanile (con particolare riferimento al mondo universitario) inerenti il mondo del lavoro.

Gli incontri saranno gratuiti e aperti a tutti e si terranno nel mese di maggio presso il centro giovani SmartLab di Rovereto ad ore 18.00. I tre incontri saranno tenuti da figure esperte di Cgil Trentino, Agenzia del Lavoro, GiPro-Tavolo dei Giovani professionisti della P.a.t.

L’iniziativa è nata e promossa grazie alla collaborazione tra lo sportello giovani del Trentino “Civico13“, Cooperativa sociale Smart, l’Ass.ne universitaria URLA e il Piano giovani di Rovereto (Roveretogiovani).

Martedì 3 maggio ore 18.00, “Contratti di lavoro e l’ABC della busta paga” con Cgil del Trentino; martedì 10 maggio ore 18.00: “Il Curriculum Vitae e la lettera di motivazione” con Agenzia del Lavoro, mentre martedì 17 maggio ore 18:00, “L’ABC del lavoro autonomo: consigli e storie di vita di giovani professionisti” con GiPro – Tavolo dei Giovani professionisti della Provincia Autonoma di Trento .

