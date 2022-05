Anche il Comune di Rovereto a Milano al 1° Evento Internazionale su Arti e Disabilità

Pubblicità

Anche il Comune di Rovereto ha partecipato a Europe Beyond Access, il 1° Convegno Nazionale Presenti Accessibili che si è svolto a Milano dal 27 al 29 aprile, nato per sostenere la nuova generazione di artisti di danza e teatro disabili e favorire la fruizione di arte e cultura per tutti.

“Siamo orgogliosi – ha detto l’Assessora alla cultura, Micol Cossali – che questo importante progetto di inclusione nel mondo delle arti performative sia partito da Rovereto con Oriente Occidente coinvolgendo una rete vasta e innovativa nel panorama nazionale. Siamo qui oggi con la convinzione di aderire anche come Comune a questo protocollo che dimostra la capacità del mondo culturale di diventare attore positivo di cambiamento”.

“Il Convegno vuole portare all’attenzione di tutti che i disabili che sì occupano di arte e spettacolo non lo fanno solo per hobby o per tenersi impegnati ma sono veri e propri professionisti che come tali vogliono essere riconosciuti” spiega Chiara Bersani, fondatrice con altri del gruppo Aldiqua Artists.

L’arte per i disabili non è solo ‘essere impegnati in qualcosa‘, ma è una professione, un lavoro, inoltre ha benefici sulla salute fisica, sociale, mentale. Analoghi effetti positivi sono stati riscontrati su chi ne fruisce.

Un evento internazionale unico, il primo del suo genere, che porta alla ribalta una istanza culturale, politica e umanitaria al tempo stesso: il riconoscimento dei lavoratori dello spettacolo con disabilità come artisti e non come persone con limitazioni. In Europa il 12,8% della popolazione tra i 15 e i 64 anni ha una o più disabilità.

Annoverando nel calcolo l’interezza della popolazione europea, essa è composta per un quinto da persone con disabilità. Si tratta del 19% della popolazione.

Oriente Occidente per la prima volta arriva a Milano con un’istanza che rappresenta fortemente i pilastri su cui si fonda la sua identità: incontro di culture, accessibilità, accoglienza, apertura alle differenze, educazione alla bellezza, ma anche ricerca artistica e innovazione.

“Per orgoglio e rispetto di questi nostri pilastri, abbiamo deciso di realizzare un evento di sensibilizzazione, per la prima volta in Italia, sul tema dell’accessibilità nelle arti performative” – spiega Anna Consolati, direttrice Generale di Oriente Occidente – “Nel percorso attraverso questi temi abbiamo incontrato la grande disponibilità del Ministero della Cultura e della Regione Lombardia, che sono diventati non solo di grande sostegno ma parte attiva dell’organizzazione di questo evento”.

Due giorni di laboratori, talk e workshop dedicati agli operatori del settore che già risultano sold out da qualche giorno.

La conclusione sarà giovedì sera al Teatro Carcano con lo spettacolo TRIPLE BILL e venerdì mattina con il convegno a Palazzo Lombardia in cui le ragioni degli artisti con disabilità incontreranno rappresentati delle istituzioni e decisori politici.