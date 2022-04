Vendita libri in Biblioteca a partire da martedì 3 maggio

I bibliotecari della Biblioteca comunale una continua attività di monitoraggio, per selezionare le pubblicazioni destinate ad essere tolte dalla collezione, perché superate nei contenuti, non più richieste dal pubblico o deteriorate.

Nel corso degli ultimi sei mesi sono state eliminate 15.718 pubblicazioni, che saranno in vendita a partire da martedì 3 maggio al piano terreno della Biblioteca centrale, con accesso da Passaggio Peterlongo 5, da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 19.00, sabato dalle 10.00 alle 18.00.

Per accedere alla sala vendite sarà necessario indossare la mascherina, igienizzarsi le mani e sottoporsi al controllo della temperatura corporea. L’accesso sarà consentito a gruppi composti al massimo di 30 persone per volta, che potranno trattenersi per non più di 25 minuti, superati i quali dovranno lasciare l’area vendita per fare posto al gruppo successivo.

Le pubblicazioni in vendita sono documenti di vario genere, destinati ad un pubblico di bambini, ragazzi e adulti. Per agevolare la ricerca sugli scaffali, sono state predisposte una serie di sezioni a tema, tra le quali: narrativa, libri d’arte, fumetti, pubblicazioni trentine, fai da te, animali, modellismo, architettura, fotografia, orticoltura e piante, guide turistiche, cd musicali e dvd, libri in lingua straniera, medicina e salute, storia, pedagogia, psicologia, religioni, concorsi ed esami, filosofia, montagna ed avventura, natura e scienze, informatica e tecnologia, politica e società, economia e diritto, poesia, storie vere, volumi di pregio, enciclopedie e dizionari. È stato inoltre predisposto un intero settore dedicato alle pubblicazioni per bambini e ragazzi.

I prezzi di vendita sono i seguenti: 1 euro per pubblicazioni per bambini e ragazzi, pubblicazioni di narrativa e saggistica in edizione economica, varie; 2 euro per pubblicazioni di narrativa con copertina rigida oppure in brossura, ma di qualità, cd/dvd (i volumi saranno identificati da un bollino bianco), 4 euro per pubblicazioni di saggistica con copertina rigida oppure in brossura, ma di qualità (i volumi saranno identificati da un bollino rosso).

Per le opere di maggior pregio (arte, libri trentini fuori catalogo, libri rari ecc.) il tariffario è organizzato su diversi importi, dagli 8 ai 40 euro. Ogni singolo volume sarà dotato di un’etichetta con il prezzo di vendita. Come previsto dalla Carta dei servizi, prima della vendita al pubblico le scuole, le biblioteche e le associazioni del territorio accreditate, sono state invitate a prelevare gratuitamente un certo numero di pubblicazioni dai contenuti attinenti alle proprie attività.

