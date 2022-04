Val di Sole: violento scontro tra due auto, 3 feriti

Incidente stradale con il coinvolgimento di due vetture nella serata di ieri, venerdì 29 aprile, pochi minuti prima delle 22:00, in valle di Sole sulla strada statale 42 del Tonale e Mendola sul viadotto tra gli abitati di Terzolas e Malè.

Per cause in corso di accertamento a scontrarsi sono state due vetture. I due occupanti delle rispettive automobili sono rimasti incastrati nell’abitacolo. Coinvolta anche una terza persona in modo lieve.

In pochi minuti sul posto sono giunte le ambulanze dei sanitari del 118 per prestare soccorso alle persone coinvolte e, vista la dinamica dell’incidente, è stato attivato l’elisoccorso atterrato nella piazzola di Malè.

A supporto dei sanitari, per mettere in sicurezza la zona e liberare le persone rimaste incastrate nelle vetture sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Terzolas, Caldes, Livo e Malè per un totale di 20 uomini e diversi mezzi.

Gli uomini della protezione civile hanno faticato non poco per liberare le persone dalle lamiere contorte per poi affidarle alle cure dei sanitari. Un ragazzo 19 enne dopo essere stato stabilizzato è stato portato al Santa Chiara in codice rosso con dei politraumi giudicati media gravità.

Una donna 52 enne invece è stata trasporta in ambulanza nel nosocomio clesiano con dei traumi giudicati non gravi. Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri del radiomobile di Cles.

