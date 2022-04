Polizia locale di Trento Monte Bondone, celebrato l’impegno dei 139 agenti

Nel 221esimo anniversario della fondazione, il Corpo di polizia locale Trento – Monte Bondone ha celebrato la propria festa nella piazza di Aldeno, Comune che con Trento, Cimone e Garniga aderisce in forma associata al prezioso servizio. Una festa delle donne e degli uomini in divisa del Corpo guidato dal comandante Luca Sattin, ai quali si è idealmente stretta l’intera comunità.

All’appuntamento sono intervenuti il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e l’assessore provinciale all’istruzione Mirko Bisesti, accanto al commissario del Governo Gianfranco Bernabei, al presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder, ai parlamentari e alle autorità provinciali e comunali. “La Polizia locale è una realtà importante sia nei piccoli centri sia nel Comune capoluogo, per garantire la sicurezza delle persone e il rispetto delle regole di convivenza – ha osservato l’assessore Bisesti, ringraziando gli agenti per il loro costante impegno al servizio delle persone -. È per noi fondamentale continuare a prestare la massima attenzione al contrasto dei fenomeni criminosi, dallo spaccio di stupefacenti all’abbandono dei rifiuti, oltre che alla tutela dell’ordine pubblico e del decoro urbano. Per questo motivo, l’Amministrazione continuerà a sostenere la Polizia locale, che opera anche al servizio dei nostri giovani, tutelandone la sicurezza e favorendo la loro educazione stradale”.

Il Corpo di polizia locale è composto da 139 graduati e 16 membri dello staff (impiegati amministrativi e operai). Secondo quanto riportato nel bilancio dell’attività 2021, la centrale operativa ha gestito oltre 66mila chiamate, mentre gli agenti hanno percorso 467mila chilometri a bordo di auto e motopattuglie per i servizi di controllo del territorio.

Pubblicità Pubblicità

Momento clou della cerimonia è stata l’assegnazione dei riconoscimenti al personale che si è particolarmente distinto nello svolgimento del proprio lavoro. Elogio all’assistente capo Matteo Valentinotti, ai vice sovrintendenti Denis Beber e Stefano Sanna, agli assistenti capo Marco Eccher e Filippo Chiocchetti con il capo sovrintendente Walter Dallapiccola, il vice commissario Daniele Menestrina e il commissario capo Mauro Eccel. Encomio scritto al vice sovrintendente Sara Bruni e al sovrintendente capo Roberto Prati.

Onorificenza del caschetto d’oro al personale collocato a riposo Renzo Giovannini, Giulio Luchetta, Fabrizio Mariotti, Giancarlo Lona, Walter Ruepp, Arrigo Cattani, Carlo Natale Gardoni, Marco Franceschini, Rosario Simoni, Paolo Marco Tezzele e Lino Giacomoni.

Infine, riconoscimento a cittadini esterni al Corpo che, con la loro collaborazione hanno fornito un prezioso contributo alle attività svolte dalla Polizia locale di Trento: Andrea Miorandu, Carlo Alessandro Realis Luc e Fabio Celva di Dolomiti Ambiente per la collaborazione e il supporto garantiti: un valido esempio di cooperazione e partecipazione sinergica fra enti.

Pubblicità Pubblicità