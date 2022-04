Perdono il controllo della vettura e finiscono nelle vigne, feriti padre e figlio

Incidente stradale nella tarda serata di ieri, venerdì 29 aprile, pochi minuti dopo le 23:30, sulla 45 bis della gardesana nel territorio comunale di Madruzzo sul rettilineo che dalla frazione delle Sarche porta verso Pietramurata a un centinaio di metri dal confine comunale con Dro al Ponte Gobbo.

Per cause in corso di accertamento una vettura con a bordo un uomo 46 enne e il figlio 12 enne residenti nel’ Alto Garda, mentre stava procedendo sulla carreggiata in direzione Riva del Garda, ha perso il controllo finendo nel vigneto sottostante la strada.

In pochi minuti sul posto sono giunte due ambulanze dei sanitari del 118 partite dall’ospedale di Arco e della Croce Bianca Alto Garda per prestare le prime cure alle persone coinvolte.

Pubblicità Pubblicità

Per supportare il personale sanitario e la messa in sicurezza della zona sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco volontari di Calavino e Padergnone coordinate dal comandante del corpo di Calavino Flavio Graziadei.

Per accertare la dinamica dell’incidente sono intervenute le pattuglie dei carabinieri delle stazioni di Vallelaghi e Civezzano. I due feriti padre e figlio dopo essere stati stabilizzati sono stati portati nel nosocomio arcense. Dalle informazioni giunte dai medici del pronto soccorso le loro condizioni non sarebbero gravi.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità