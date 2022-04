Mascherine al chiuso, Italia annuncia la proroga fino al 15 giugno: ecco cosa fanno gli altri Paesi

Mentre in Italia viene annunciata, con qualche eccezione la proroga, fino al 15 giugno per l’uso delle mascherine, in quasi tutti gli stati esteri tale obbligo si è concluso ormai da settimane.

In Spagna, ad esempio, l’obbligo delle mascherine al chiuso non è più in vigore dal 20 aprile, anche se la norma decisa dal Consiglio dei ministri spagnolo prevede alcune eccezioni. Infatti, dovranno essere ancora indossate nei trasporti pubblici, negli ospedali e nelle farmacie, lasciando però libera scelta alle aziende. Anche Israele lo scorso 23 aprile, avrebbe eliminato l’obbligo delle mascherine tranne che negli ospedali, nelle case di riposo e sugli arei.

In Francia invece, la mascherina negli interni non è più obbligatoria dal 14 marzo ( a parte che negli ospedali e nei mezzi pubblici), mentre in Gran Bretagna tutto questo avviene già da gennaio, dove il dispositivo non è richiesto neanche sul trasporto pubblico

Simile la situazione della Germania, dove l’imposizione è scaduta il 3 aprile, con eccezioni per ospedali, treni e aeri, anche se viene data la possibilità ai Lander di introdurre misure più restrittive.

In Olanda come in Danimarca e in Svezia, l’obbligo della mascherina è stato tolto ancora da febbraio. La Svizzera invece, da inizio aprile ha abolito l’obbligo del dispositivo ovunque anche negli ospedali.

Nonostante abbia abrogato la regola di indossare la mascherina il 23 aprile, l’Austria rimane tra gli Stati più prudenti visto che viene richiesta la Fpp2 nei supermercati, sui mezzi di trasporto, negli ospedali e case di risposo. Infine, oltreoceano, negli Stati Uniti la mascherina non è più obbligatoria da marzo, anche se alcuni Stati rimangono più prudenti imponendone l’utilizzo in alcuni ambienti.

