Condizionatori senza unità esterna: è boom di vendite online

La ricerca di condizionatori adeguati a ogni soluzione passa sempre per il web: la ricerca tramite vetrine virtuali complete consente di avere una panoramica pressoché completa delle migliori offerte disponibili sul mercato, con schede tecniche esaustive e, spesso, anche consegne a domicilio con montaggio incluso.

Uno dei più ricercati, ad esempio, è il condizionatore senza unità esterna, che risponde all’esigenza di non avere uno spazio esterno cui destinare il motore, magari anche per motivi architettonici.

Come ricercare online i migliori condizionatori senza unità esterna – Nella ricerca online dei migliori condizionatori senza unità esterna, si possono ad esempio visualizzare in modo veloce. In ogni caso, uno dei primi fattori da verificare in fase di scelta è la possibilità di rateizzare e finanziare l’acquisto, o di avere l’installazione inclusa nella spedizione: si tratta di scelte che spesso possono risultare determinanti ai fini della decisione finale.

Altro parametro riguarda i BTU, ovvero la potenza stessa del condizionatore, che varia a seconda dell’area da servire: la British Thermal Unit, che corrisponde a circa 1 W, va da 7000 per stanze da 15 mq fino a ben oltre 18 mila per aree dai 60 mq e maggiori. Molti comprendono anche una garanzia, che solitamente si attesta a un minimo di 2 anni e la classe energetica di riferimento dovrebbe sempre risultare pari ad A o maggiore, nell’ambito di un risparmio in bolletta e di un’ecosostenibilità maggiori.

Passando in rassegna le varie proposte online, può essere anche opportuno effettuare un confronto tra dispositivi con prezzo similare per avere contezza delle varie funzionalità disponibili.

Per avere una panoramica dettagliata di tutte le opzioni è possibile affidarsi a portali e-commerce come Climamarket.it, realtà di riferimento nella vendita di sistemi di climatizzazione tra i migliori sul mercato.

Caratteristiche del condizionatore senza unità esterna – Un condizionatore senza unità esterna risulta compatto ma leggermente più grande di uno split classico, proprio per l’esigenza di includere in un unico spazio anche il motore. L’impatto estetico esterno non viene intaccato e anche quello interno è comunque compensato da linee spesso arrotondate che ne fanno un vero e proprio oggetto di design.

L’unica accortezza da avere sarà quella di destinare al condizionatore una parete perimetrale dalla quale possa prelevare aria all’esterno e utilizzarla per riscaldare o raffrescare quella interna.

Di solito, l‘installazione avviene a parete, ma non mancano dispositivi a pavimento per esigenze differenti di spazio. Se ne trovano anche doppi per sopperire alle esigenze di due stanze in contemporanea.

Anche i condizionatori monoblocco possono godere della recente tecnologia inverter, che permette di far ‘lavorare’ il condizionatore al regime minimo una volta raggiunta la temperatura desiderata: ciò consente di risparmiare energia e avere quindi bollette meno ingenti. Grazie alle tecnologie di ultima generazione, inoltre, la rumorosità è piuttosto ridotta. Le griglie da cui esce l’aria si rivelano migliori e più durature nel tempo se non necessitano di parti elettriche o meccaniche.

Tra le funzionalità maggiormente incluse vi è quella Auto, che tramite dei sensori adegua l’intensità di riscaldamento o raffrescamento in base alla temperatura presente, modulando così in automatico le prestazioni. Il Timer, invece, permette di impostare accensione e spegnimento del dispositivo anche durante un’intera settimana per non dover intervenire di volta in volta, mentre l’opzione Sleep interviene ancora una volta sulla temperatura perché sia sempre adeguata anche durante le ore notturne.

Va anche valutata la presenza di opzione Deumidificatore, che nelle giornate non eccessivamente calde ma umide può ridurre proprio quest’ultimo elemento.

Da non dimenticare, infine, anche nei condizionatori monoblocco, la presenza di filtri adeguati a trattenere la maggior parte delle impurità e degli allergeni: i migliori sono completati da carboni attivi e da strati molteplici.

I modelli più evoluti hanno anche kit dedicati per funzionare a distanza con dispositivi mobili, tramite Bluetooth o Wi-Fi.