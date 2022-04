Condizionatori online: ecco i modelli di climatizzatori dual split più richiesti del momento

I condizionatori dual split al giorno d’oggi sono tra i modelli più diffusi, in quanto consentono di climatizzare perfettamente due locali differenti grazie all’installazione di due split, ovvero di due unità interne separate, collegati ad un’unica unità esterna.

Si tratta di un impianto relativamente semplice e veloce da installare, molto versatile ed esteticamente poco invasivo, considerando che l’unità esterna può essere sistemata in qualsiasi punto dell’edificio.

Inoltre, un impianto di questo tipo consente, se usato al meglio, consente di limitare il consumo di energia elettrica, ovviamente scegliendo un apparecchio di potenza adatta in base alle dimensioni dell’ambiente di riferimento.

Quali sono i principali vantaggi di un climatizzatore dual split – Un impianto di questo tipo può offrire diversi vantaggi, soprattutto quando l’esigenza è quella di climatizzare un ambiente piuttosto ampio e suddiviso in spazi separati.

Innanzitutto, un climatizzatore dual split consente di regolare singolarmente le due unità interne, in base alle preferenze personali e alle esigenze climatiche. Inoltre, permette anche di raffrescare con maggiore efficacia un’abitazione di grandi dimensioni con un’unica unità esterna, quindi con consumi inferiori e minor rumore.

Ad esempio, si può decidere di mantenere accesa una delle due unità durante il giorno e l’altra durante la notte, quindi di azionarne alternativamente una delle due, o entrambe, in base alla presenza di una o più persone all’interno dei locali.

Un altro elemento da considerare è il costo dell’installazione. Poiché i condizionatori dual split dispongono di una sola unità esterna, sono più rapidi da installare, con una conseguente riduzione dei costi di mano d’opera. Anche l’estetica, ovviamente, ne trae vantaggio, considerando che una sola unità esterna risulta meno impattante e più facile da collocare.

Quando optare per un condizionatore dual split – La scelta del condizionatore dipende dalle dimensioni di un ambiente e dalla suddivisione interna in più locali. Generalmente, in uno spazio singolo, è sufficiente un apparecchio monosplit; tuttavia, se l’ambiente è molto grande e si sviluppa con una conformazione irregolare, potrebbe essere più indicata la soluzione del dual split.

In ogni caso, l’installazione di un apparecchio dual split è quasi sempre da preferirsi a quella di due apparecchi monosplit separati, poiché, oltre a risultare molto più costosi, richiedono la posa di due unità esterne, con il risultato di un notevole disagio estetico e di un rumore molto forte.

Come si calcola la potenza ideale del condizionatore – La potenza di un impianto di climatizzazione si valuta in BTU (British thermal unit): per ambienti con un’altezza media di 2,7 metri sono previsti le seguenti potenze:

Ciò significa, ad esempio, che per un appartamento di 70 metri quadri è indicato un climatizzatore della potenza minima di 21000 BTU: solitamente gli installatori sono in possesso di strumenti adatti per valutare la potenza necessaria in una stanza.

A tale riguardo, si rammenta che l’installazione di un condizionatore non è per niente facile, soprattutto per ragioni di sicurezza: infatti, all’interno di questi apparecchi circola un apposito gas refrigerante, che non deve assolutamente essere disperso nell’ambiente. Anche se oggi i produttori utilizzano sostanze refrigeranti a basso impatto ambientale, è sempre da considerarsi un prodotto potenzialmente tossico e dannoso per la salute e per la natura.

Inoltre, un impianto di condizionamento richiede il montaggio di una serie di componenti idraulici ed elettrici piuttosto complicati, per tale ragione necessita di esperienza e competenza.