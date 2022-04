A Campodenno marciapiedi, dissuasori della velocità e dossi rallentatori per garantire la sicurezza stradale

Dissuasori della velocità, dossi rallentatori, autovelox, marciapiedi: sono diversi gli interventi che l’amministrazione comunale di Campodenno sta ultimando o ha in programma sul territorio per garantire la sicurezza sulle strade.

Entrando nel dettaglio delle opere che il Comune della bassa Val di Non, guidato dal sindaco Daniele Biada, sta predisponendo, di rilievo è l’installazione dei dissuasori della velocità con segnali visivi lungo la Strada Provinciale a Termon e a Lover. Un intervento per il quale sono già state ottenute le autorizzazioni necessarie.

«Con la Polizia Locale è stato inoltre concordato di posizionare degli autovelox mobili, in certi periodi dell’anno, per sanzionare chi non rispetta i limiti – fa sapere il primo cittadino –. Ci stiamo poi muovendo per realizzare il marciapiede lungo l’abitato di Termon, per il quale abbiamo già il progetto preliminare. Un lotto è finanziabile sulla legge statale e abbiamo chiesto un milione di euro, mentre per il secondo puntiamo a un contributo provinciale da 800 mila euro».

Su alcune strade comunali sono stati poi previsti dei dossi rallentatori: due saranno realizzati in via Le Ville a Campodenno, uno in via Sant’Antonio a Quetta.

L’amministrazione ha inoltre fatto richiesta al commissario del Governo per l’installazione di un autovelox fisso tra Crescino e Denno, in località Iscle, lungo la ex SS43.

Per quanto riguarda il paese di Dercolo, invece, l’intenzione è di sistemare la piazza per rendere pedonale la zona davanti alla fontana. «Si tratta di un intervento, pensato in collaborazione con l’Asuc, che punta a “togliere” i veicoli e a favorire la sosta delle persone grazie alle panchine – spiega Biada –. In quest’ottica abbiamo ottenuto un finanziamento per realizzare un nuovo parcheggio vicino alla chiesa».

Per quanto riguarda i marciapiedi, è in via di ultimazione quello su Corso Principale a Campodenno, mentre a breve saranno appaltati i lavori di allargamento dell’incrocio tra la Strada Provinciale 67 e via Salvez (nella foto in copertina), che prevede il completamento del marciapiede verso Termon, su via del Giaz.

«Abbiamo sempre avuto a cuore la sicurezza dei cittadini – conclude Daniele Biada –. Stiamo ragionando per programmare nei prossimi mesi altri marciapiedi che garantiscano collegamenti pedonali tra le frazioni. L’obiettivo finale, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione, è quello di congiungere in piena sicurezza tutti i paesi».