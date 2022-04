Trovato senza vita in casa: vittima un medico del pronto soccorso di Arco

Si tratta di un medico che lavorava al pronto soccorso di Arco, l’uomo di 48 anni, originario del bellunese, trovato senza vita nella propria abitazione. La scoperta della morte in casa di Giandomenico Decet è avvenuta domenica mattina, quando lo stesso medico aveva contattato il lavoro, avvisando di non sentirsi bene. Successivamente, la tragica scoperta da parte di alcuni conoscenti che non riuscendo a contattarlo sono entrati in casa e hanno trovato il corpo del medico.

Sul posto sono interventi i sanitari e le forze dell’ordine, ma dagli accertamenti è stato confermato un decesso per cause naturali anche se al momento non si è a conoscenza delle cause.

Inizialmente, la notizia della sua morte si è diffusa nel suo luogo d’origine bellunese, dove oggi alle 15 si terranno i funerali nella chiesa di Fonzaso.

