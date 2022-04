Sporminore, orso distrugge delle arnie e poi scappa lungo la statale – IL VIDEO

E’ avvenuto durante la notte scorsa a Sporminore in Val di Non. Un orso, verso mezzanotte, si è diretto verso alcune arnie. Per mangiare il miele le ha distrutte.

Poi, l’animale si è diretto verso il paese di Sporminore passando tranquillamente per la statale. Verso la fine del video si è infine messo a correre. La registrazione è stata fatta dalle telecamere di un magazzino della frutta del posto.

La vicinanza al paese del predatore fa preoccupare anche se gli esperti garantiscono che l’orso non sia pericoloso se non provocato. Animali ed oggetti restano in ogni caso nel mirino del predatore che non si fa alcun problema a produrre danni.

