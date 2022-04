Marciapiede di Sanzeno: riprendono i lavori

Con la firma degli atti avvenuta ieri in presenza del sindaco Martin Slaifer Ziller l’amministrazione comunale di Sanzeno comunica con piacere che il prossimo 9 maggio ripartiranno i lavori per la realizzazione del marciapiede nella frazione di Sanzeno. Si tratta di un’opera di notevole importanza per la messa in sicurezza della viabilità pedonale del centro abitato.

Il sindaco Slaifer Ziller ha voluto esprimere soddisfazione per la ripresa dei lavori e rivolgere “un sentito ringraziamento all’impresa LagoRosso per la disponibilità a sottoscrivere l’impegno a riprendere i lavori senza gravare sui costi dell’opera precedentemente stabiliti, nonostante la crisi in corso che ha comportato un notevole innalzamento dei prezzi.

Un ringraziamento particolare anche all’ing. Battocletti, direttore dei lavori“. Il termine dei lavori è previsto per il prossimo autunno.

