Formalizzato il percorso liceale “Curvatura biomedica” per il da Vinci di Trento e il Degasperi di Borgo Valsugana

È stato formalizzato con un provvedimento della Giunta provinciale, su proposta dell’assessore all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti, l’avvio del percorso “Curvatura biomedica” per il liceo “Leonardo da Vinci” di Trento e l’Istituto di istruzione “Alcide Degasperi” di Borgo Valsugana.

Già attivo negli stessi istituti a partire da quest’anno scolastico e per il triennio 2021-2024, il percorso ha ottenuto l’accreditamento del Ministero dell’Istruzione e prevede, a partire dalla classe terza, 150 ore di lezione e un tirocinio in orario extracurricolare con il coinvolgimento dell’Ordine dei Medici della Provincia di Trento e dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

“Un percorso che favorisce l’acquisizione di competenze in campo biologico, adotta pratiche didattiche laboratoriali e aiuta ad orientare gli studenti che manifestano interesse per la prosecuzione degli studi di tipo chimico-biologico e sanitario, sviluppando conoscenze scientifiche più ampie e sensibilità alle tematiche dell’ambiente e della ricerca scientifica“, commenta Bisesti.

Pubblicità Pubblicità

“La scelta di percorsi universitari in questi ambiti è costante soprattutto tra gli studenti liceali e visto l’alto numero di partecipanti ai test di accesso e le difficoltà evidenziate nelle selezioni, sono opportuni percorsi curriculari e moduli integrativi di supporto agli studenti per la preparazione specifica, con il coinvolgimento dell’Ordine dei Medici e dell’Azienda sanitaria. Con loro abbiamo condiviso impegni e modalità di azione per formulare una proposta qualificata“, ha spiegato l’assessore.

Con lo stesso provvedimento viene quindi adottato un protocollo d’Intesa tra la Provincia autonoma di Trento, i due istituti scolastici, l’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trento e l’Azienda provinciale per i servizi sanitari. L’assessore alla salute Stefania Segnana ha espresso in proposito la sua soddisfazione per “la proficua collaborazione tra gli enti coinvolti, segno di una sinergia che sa rispondere ai bisogni dei territori e all’alta qualità dell’assistenza sanitaria trentina”.

La sperimentazione del percorso di potenziamento “Curvatura biomedica” è già presente in Trentino presso i licei “Galilei” di Trento e “Russell” di Cles e l’intenzione della Provincia è quella di sostenere e far proseguire la sperimentazione di tale modello, estendendone l’offerta formativa ad altri istituti scolastici del territorio provinciale, anche a fronte di una sempre maggiore richiesta da parte degli studenti dei licei scientifici di poter intraprendere le professioni mediche.

Pubblicità Pubblicità



Come accennato, la durata complessiva del corso è triennale, con un totale di 150 ore di potenziamento indirizzate ad un numero massimo di studenti delle classi terze – 30 del “da Vinci” e 24 del “Degasperi” – che manifestano interesse al progetto sperimentale. Il monte ore annuale prevede 40 ore in sede tra lezioni di scienze naturali e interventi in classe di esperti medici e 10 ore di tirocinio, con attività osservative, laboratori e visite documentative guidate nelle Unità operative di Apss.

Il tirocinio esclude il contatto degli studenti con pazienti o con le loro informazioni sanitarie, ma potranno essere previsti accessi a centri di simulazione, a servizi di educazione alla salute, vaccinale, epidemiologico e partecipazioni a meeting e laboratori clinici.

Un comitato tecnico scientifico, composto dai dirigenti scolastici e da rappresentanti dei docenti dei due istituti, dal presidente dell’Ordine dei medici o suo delegato, da un referente medico di Apss e da due rappresentanti Pat, uno del Dipartimento salute e politiche sociali e uno del Dipartimento istruzione e cultura, ha il compito di definire le linee operative e monitorare i processi attuati nell’abito dell’accordo, pianificando e coordinando le attività intraprese con il percorso integrativo dei curricula del liceo scientifico e del liceo opzione scienze applicate.

La partecipazione al percorso di potenziamento-orientamento integrerà il curriculo dello studente e sarà valida per l’attribuzione di crediti scolastici.