Boom di sanzioni per guida senza patente e mancata assicurazione in Trentino

A seguito dei servizi mirati di controllo effettuati dalla Polizia Stradale nell’ultima decade del mese corrente, è emerso un aumento esponenziale di violazioni relative a conducenti che si pongono alla guida di veicoli senza patente (sanzionata ai sensi dell’art.116/15°comma del Codice della Strada), in diversi casi commettendo pure l’ulteriore violazione della mancata copertura assicurativa dei veicoli condotti (sanzionata dall’art. 193/2° comma del C.d.S.): al riguardo, si evidenzia che chiunque si pone alla guida senza aver conseguito la corrispondente patente, o guida senza averla poiché revocata o non rinnovata, viene punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.100 a euro 30.599 (che in caso di recidiva infrabiennale diviene reato, punito con la pena dell’arresto fino a un anno con la confisca del veicolo), mentre per coloro che sono trovati alla guida di veicoli privi di copertura assicurativa è prevista la sanzione da euro 866 a euro 3.464 (raddoppiata in caso di recidiva infrabiennale).

La polizia stradale segnala in particolare un emblematico episodio, avvenuto a Rovereto, nel quale una persona nata nel 1954, controllata e sanzionata per le violazioni sopra citate in data 21 aprile u.s., è stata sorpresa nelle medesime condizioni due soli giorni dopo, il successivo 23 aprile: pertanto, a seguito di successivi accertamenti, è stata perciò denunciata a piede libero, per i due reati consistenti nella reiterazione infrabiennale della guida senza patente e la violazione dei sigilli, apposti sul veicolo condotto a seguito del fermo amministrativo applicato in occasione del primo accertamento.

La Polizia Stradale continua quotidianamente ad effettuare in tutto il territorio provinciale mirati e attenti controlli per verificare il possesso dei requisiti per porsi alla guida di un veicolo, al fine di scongiurare incidenti e garantire la sicurezza della circolazione stradale nei confronti di tutti i conducenti e degli altri utenti della strada.

Pubblicità Pubblicità