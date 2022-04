A Palazzo Aliprandini Laifenthurn un suggestivo viaggio tra i ghiacci con la mostra fotografica “Artica”

Un viaggio tra i ghiacci e nel cuore dell’Oceano Artico, con immagini mozzafiato capaci di regalare emozioni intense.

Sarà inaugurata sabato prossimo, 7 maggio, alle 18 a Palazzo Aliprandini-Laifenthurn di Livo la mostra fotografica “Artica” di Giulio Rimondi, che vede in esposizione due serie fotografiche: una dei luoghi visitati, l’altra in immersione sotto i ghiacci dell’Oceano Artico,scattate dal fotografo nel corso di una residenza d’artista nell’arcipelago delle Svalbard.

80° il parallelo del viaggio, l’invisibile linea virtuale «sul confine tra noto ed ignoto, di cui l’Artide diviene metafora e su cui poggia il senso della mia ricerca artistica» racconta Rimondi.

In questo paesaggio quasi irreale, abbacinante nel nitore del ghiaccio, il fotografo osserva, sceglie e infine scatta. E poi nasce il desiderio di andare più a fondo, di immergersi nelle gelide acque sotto la banchisa polare, per osservare questo “universo alieno” da altre prospettive.

“Katabasis/Anabasis” sono la discesa e la risalita effettuate da Rimondi, da cui sono scaturite immagini insolite, materiche, simboliche. Una mostra su una zona remota del Pianeta, che l’uomo non può dominare, ma la cui lontana presenza è pur tangibile nella recessione dei ghiacci, primo avvertimento di un cambiamento climatico in atto e destinato a sconvolgere la vita di tutti.

La fotografia artistica di Rimondi si coniuga dunque con l’impegno sociale di sensibilizzare il pubblico nei confronti di un problema epocale.

È in quest’ottica di responsabilizzazione delle persone che la mostra si chiude con una videoproiezione realizzata dall’artista col contributo degli scienziati del CNR-Istituto di Scienze Polari, che commenta le opere esposte in chiave scientifica.

Medesima finalità ha l’incontro intitolato “Ghiacci e ghiacciai. Acqua e cambiamenti climatici dall’Artico al Trentino”, in programma il 21 maggio alle 16.30, che vedrà la partecipazione del climatologo Roberto Barbiero (Appa) e del glaciologo Christian Casarotto (Muse).

Sono diversi gli eventi che accompagneranno la mostra: dall’incontro tra l’autore e il Circolo Fotografico Valli del Noce (8 maggio, ore 16.30) alla chiacchierata poetica “Zacolando di poesia” (3 giugno, ore 20.30), dal laboratorio per bambini di pittura creativa su fotografia (4 giugno, ore 16) alle visite guidate alle Miniere di Rumo, alla chiesa di Sant’Udalrico, al palazzo Aliprandini Laifenthurn e alla mostra (sabati 14, 21 e 28 maggio e sabato 4 giugno ore 14, con prenotazione obbligatoria al 0463.830133 entro le 17.30 del venerdì precedente).

GIULIO RIMONDI – Giulio Rimondi (Bologna, 1984) si dedica a progetti di fotografia umanistica ai quattro angoli del mondo, producendo contenuti che empatizzano il pubblico su tematiche sociali, culturali, ambientali.

Ha pubblicato libri e reportage sui grandi media internazionali (Time, The New York Times-Lens, Cnn, Le Monde, National Geographic, Internazionale, Leica Fotografie International) ed esposto in musei e gallerie d’arte in Italia e all’estero.

“ARTICA”: INFO E ORARI – La mostra “Artica” sarà visibile dal 7 maggio al 5 giugno con i seguenti orari: sabato e festivi dalle 16 alle 18; venerdì, sabato e festivi dalle 20 alle 22.

“Artica” è a cura dell’associazione Incipit, associazione culturale nata nel dicembre 2019 con sede a Rumo, a Bologna e a San Benedetto del Tronto (AP), in collaborazione con Il Quadrifoglio e CNR-Istituto di Scienze Polari, con il patrocinio dei Comuni di Livo e Rumo, il supporto di Provincia Autonoma di Trento, Cassa Rurale Val di Non, Apt Val di Non e Comunità della Val di Non e con la partecipazione del Muse, dell’Appa, del Circolo Fotografico Valli del Noce e delle associazioni Rumés e Anastasia.