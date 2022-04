A Cles viabilità modificata per la “Fiera di maggio”

Lunedì prossimo, 2 maggio 2022, si svolgerà a Cles la “Fiera di maggio”. Per consentire il regolare svolgimento dell’evento, la viabilità nel capoluogo noneso sarà modificata.

Per tutta la giornata, a partire dalle ore 6 fino alle ore 20, sarà istituito il divieto di circolazione e sosta in alcune vie e piazze.

In particolare le zone interessate dal divieto sono: Viale Degasperi – Corso Dante – Piazza Navarrino – Piazza C. Battisti – Via Roma – Piazza Granda – Piazza de Bertolini – Via F. Filzi (parcheggio antistante Palazzina Elena) – Piazzale Cominelli – Via IV Novembre – Via Martini – Via E. Bergamo.

L’amministrazione comunale consiglia di utilizzare i seguenti parcheggi pubblici: Parcheggio coperto Doss di Pez (dietro la chiesa) – Piazza Fiera – Piazzale ex Scuole Elementari via Filzi – V.le Degasperi (parcheggi presso Ospedale Civile ed ex Area Viesi) – Via Ruatti – Via A. Diaz (fronte Chiesa Padri Francescani).