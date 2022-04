Vasco diffonde la prime foto del grande palco del Concerto di Trento. Saranno 11 i musicisti impegnati nel live

Comincia a salire vertiginosamente la febbre per il concerto di Vasco Rossi che si terrà il 20 maggio a Trento. A dimostrarlo è lo stesso Vasco Rossi che sulla sua pagina social pubblica le prime foto ufficiali del palco che sta piano piano nascendo nel centro dell’area di san Vincenzo. Un palco gigante di quasi 100 metri di lunghezza.

La rock star spiega che «il mega evento di Trento si avvicina e il tour è alle porte. Finalmente una vera primavera», e aggiunge che a Trento «è “quasi “ pronto e dalle prove del Cromie sta andando tutto bene.»

Lo stesso Vasco Rossi ricorda che sul palco saliranno le 6 band finaliste selezionate tra le 60 semifinaliste dell’Euregio Rock band Contest. Lo faranno dalle 17. 00 alle 20.00. Viene scritto anche per chiudere la polemica aperta da un media trentino che aveva scritto che le band finaliste non sarebbero salite sul palco del grande concerto.

Le selezioni si stanno attualmente svolgendo in diversi locali della regione che hanno aperto le loro porte alla musica rock. «La partecipazione al concorso è stata numerosa, ci sono parecchie belle band rock in trentino!» – sottolinea ancora Vasco

Insomma, tutto procede a gonfie vele e Vasco conclude il suo posto dicendo: «Eh, Sua Maestà il Palco sta venendo su su su su e bello e accogliente per una band di 11 elementi. Alla prossima, stay tuned..». Tutto «quasi» pronto quindi per ospitare il più grande evento della storia del Trentino. (Clicca qui per tutto quello che c’è da sapere sul concerto)

