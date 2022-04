Putin attacca ancora: “Abbiamo armi che nessuno ha e le useremo. I tentativi di strangolare la Russia sono falliti”

“In caso di intervento esterno ci sarà una risposta immediata e fulminea– In questo modo Vladimir Putin ha parlato delle sanzioni e in merito alle possibili incursioni dell’occidente in Russia- I piani dei paesi occidentali di strangolare economicamente la Russia sono falliti. L’impatto economico delle sanzioni non è stato così forte per il momento”.

Il presidente della Federazione ha poi assicurato che l’operazione militare speciale russa in Ucraina sarà portata a termine senza alcuna condizione.

Lo scopo russo sarebbe quello di portare in sicurezza i residenti delle repubbliche popolari di Donetsk, di Luganks e della Crimea russa.

Arrivano dunque di nuovo le minacce da parte della Russia verso l’occidente: “Risponderemo adeguatamente a tutte le sfide e minacce, come abbiamo sempre fatto. Abbiamo tutti gli strumenti per una risposta fulminea e, se necessario, li useremo”.

Il leader russo ha individuato poi l’Ucraina come “una nuova arma geopolitica, trasformando l’Ucraina in uno stato anti.russo, affidandosi alla russofobia e ai nazionalisti. In realtà non è una novità, ma ovviamente le hanno dato nuova forza, un nuovo slancio”.

Le minacce e le sanzioni dell’Occidente non sembrano quindi minimamente scalfire la sicurezza russa. Anzi, Putin non si è affatto fatto intimorire ed ha confermato di voler continuare le operazioni militari in Ucraina.

