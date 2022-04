Finalmente ritorna la frequentatissima “Fiera del 1° maggio”. A Cles la 24ma edizione

Dopo due anni di assenza ritorna la tradizionale “24ma Mostra Mercato dell’Agricoltura” che si svolgerà a Cles l’1 e il 2 maggio presso il Centro per lo Sport e Tempo Libero a Cles ed il 2 maggio la Fiera con numerose bancarelle nel centro storico del paese.

La Fiera è stata presentata in conferenza stampa giovedì 29 aprile nello storico Palazzo Assessorile di Cles.

Introduce la conferenza il Sindaco di Cles, Arch. Ruggero Mucchi, che descrive come la Fiera del 1° Maggio sia un evento plurisecolare sempre molto atteso e focalizzante per l’agricoltura in tutto il Trentino: “In questo periodo tra difficoltà e incertezze fortunatamente nei nostri territori l’agricoltura è sinonimo di solidità, così come pure il settore dell’allevamento e della florovivaistica. La fiera di Cles è un punto d’incontro per creare nuove relazioni socio-economiche e può offrire molte opportunità”.

Presenti il Consigliere delegato all’agricoltura Fabrizio Leonardi, per l’organizzazione della Mostra, ed il Vicesindaco Massimiliano Girardi che spiega: “Finalmente dopo due anni di assenza e con grande entusiasmo siamo riusciti ad organizzare un evento così importante. Saranno presenti circa 120 espositori, tra vecchi e nuovi, con macchine agricole, fiori e piante, animali, prodotti alimentari ecc.. Abbiamo utilizzato ogni spazio disponibile; la sala Polifunzionale, per rispettare la normativa anti-Covid, sarà un po’ meno affollata. Non mancheranno gli spazi per i bambini, con giochi e animali, la Fondazione Mach che proporrà un percorso enogastronomico con assaggi di cibi e bevande, in collaborazione con l’Associazione Slow Food Trentino Alto Adige.“

Interviene il Rag. Giulio Ferraroli, coordinatore della Mostra: “Quest’anno parteciperà il Centro per l’Impiego di Cles, che ci ha chiesto uno spazio per incontrare le realtà economiche del territorio e far conoscere le nuove opportunità che le normative mettono a disposizione delle aziende in tema di assunzioni . Ci sarà anche il CFP Enaip di Cles che presenterà il nuovo corso professionale per ‘Operatore alla riparazione di macchine per l’agricoltura e per l’edilizia’, e dimostrazioni pratiche con un trattore in sala messo a disposizione da aziende locali. Ricordo inoltre che come sempre sarà attivo il Bus-navetta”.

La parola va al Presidente dell’ACMA (Associazione Commercianti Macchine Agricole del Trentino) Roberto Odorizzi, il quale spiega come la Mostra Mercato sia la fiera agricola più importante in Trentino, ed influisca molto sugli acquisti dei macchinari da parte degli agricoltori: “Cles è da sempre un punto di incontro molto importante. Abbiamo deciso, anche per un fattore di costi, di ridurre la presenza alle mostre, e di partecipare solo a due fiere, quella di Cles, e quella biennale di Riva del Garda che si terrà dal 21 al 23 ottobre prossimi”.

Fabrizio Pavan, Vicedirettore Anva Confesercenti del Trentino (Associazione Nazionale Venditori Ambulanti), sottolinea: “Dividere la fiera in due distinti eventi di due giornate è stata una scelta interessante che nel corso degli anni si è dimostrata molto valida; gli operatori si sono detti tutti soddisfatti. Quest’anno per la riattivazione del mercato abbiamo stampato circa 100mila volantini. Sono due momenti importanti e fondamentali per la ripresa economica; inoltre la gente adesso ha voglia di piazza, di incontrarsi, e queste giornate sono una vetrina unica per il commercio. Ora speriamo solo che il tempo sia clemente!”

Per il Consorzio Melinda sono presenti il Direttore Generale Paolo Gerevini ed il Presidente Ernesto Seppi che afferma:“Questo appuntamento è un punto di ripartenza e di incontro, accogliamo con ottimismo questa manifestazione storica; il popolo contadino da sempre partecipa alla mostra in modo attivo”.

Il Presidente della Cassa Rurale Val di Non Dott. Silvio Mucchi dichiara: “Siamo sempre stati presenti in fiera; questa sarà un’occasione per i giovani, ormai troppo digitalizzati, per uscire, partecipare e vivere questo evento in presenza. Partecipare allargando fiera è la strada giusta da percorrere per esporre il mondo dell’economia territoriale”.

Nella Sala Polifunzionale saranno allestiti gli stand della Fondazione Ivo de Carneri, della Strada della Mela e dei Sapori delle Valli del Noce, ed ospiterà un laboratorio per la realizzazione dell‘Hotel degli insetti, a cura di Anna Andreatta.

All’esterno per i bambini ci sarà l’opportunità di fare un giro col pony del maneggio del Bersaglio di Cles, e nel velodromo ci sarà l’area giochi con gonfiabili e altre attrazioni. La Pro Loco di Cles sarà presente con uno stand gastronomico.

Il servizio di bus-navetta sarà attivo il 1° maggio con fermate: in piazza Fiera, rotatoria davanti a Corso Dante, rotatoria di viale Degasperi/via Marchetti e al Centro Sportivo.

Il 2 maggio le fermate saranno: davanti all’ospedale, rotatoria di viale Degasperi/via Marchetti e al Centro Sportivo. Come sempre, il servizio di bus-navetta prevede anche il collegamento con Tuenno, con partenza davanti alla Cassa Rurale Val di Non in piazza Liberazione.