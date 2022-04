Auto contro camion dei rifiuti, muore una 22 enne

Ennesimo drammatico incidente stradale sulle strade della provincia di Treviso nella tarda mattinata di oggi, giovedì 28 aprile, pochi minuti prima delle 11:00 nell’abitato di Caerano San Marco lungo la provinciale 667 che porta a Cornuda nei pressi di una rotatoria.

Chiara Lando, una 22 enne residente a Vidor, alla guida di una mini cooper ha perso il controllo scontrandosi frontalmente contro il rimorchio di un camion di trasporto rifiuti speciali di Vidor, l’autista del camion un 31 enne trevigiano ha tentato in ogni modo di evitare l’impatto buttandosi a bordo strada e ribaltandosi, ma l’impatto è stato inevitabile facendo finire fuori strada i mezzi.

In pochi minuti sul posto sono giunti i sanitari del Suem 118 di Treviso con un’ambulanza e l’elisoccorso atterrato in un prato nelle vicinanze per cercare di prestare i soccorsi alle persone coinvolte. Per liberare dalle lamiere contorte la ragazza sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Montebelluna con le cesoie divaricartici, per recuperare l’automezzo è intervenuta un’autogrù dei colleghi del comando di Treviso.

Purtroppo i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della ragazza, troppo gravi le ferite riportate. Ferito in modo non grave il camionista 31 enne trasportato all’ospedale di Montebelluna per le cure del caso.

Per accertare la dinamica dello scontro e compiere tutte le formalità di rito è intervenuta la polizia stradale di Treviso.

