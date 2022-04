A Mezzocorona torna la “Fiera di San Gottardo”

È in programma domenica prossima, 1° maggio, la tradizionale “Fiera di San Gottardo” a Mezzocorona.

Le 120 bancarelle saranno disposte sulle vie e piazze del centro, e precisamente: via Dante – Piazza della Chiesa – Piazza San Gottardo; via Romana – via San Giovanni Bosco; via 4 Novembre

Saranno presenti degli spacci enogastronomici curati dalle associazioni di volontariato locali.

