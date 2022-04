A Lavis arriva “Il maggio dei libri”

Come ogni anno, anche nel 2022 la Biblioteca intercomunale di Lavis organizza, durante il mese di maggio, una rassegna letteraria raccogliendo idee e proposte dalle associazioni del territorio e dando voce ad autori locali, ma non solo.

Il calendario prevede due appuntamenti alla settimana per tutto il mese, ma si protrae fino a giugno inoltrato, per ospitare anche un autore di respiro nazionale: lo scrittore Matteo Bussola.

Gli eventi si svolgeranno prevalentemente in biblioteca, ma non mancheranno incontri all’aperto: al Giardino dei Ciucioi, al Parco Urbano e nella Piazzetta davanti alla biblioteca.

Si comincia martedì prossimo, 3 maggio, alle 20.30 in biblioteca, con la presentazione di “Autobiografia di uno Yogi”, di Paramahansa Yogananda. Modera Giuseppe Altavilla, a cura di Associazione Culturale Ady.

«Un viaggio indimenticabile all’interno del mondo dei santi e degli yogi, della scienza e dei miracoli, della morte e della resurrezione. Con profonda saggezza e intelligenza penetrante, l’autore illumina i segreti più nascosti della vita e dell’universo, aprendo il cuore e la mente alla gioia, alla bellezza e all’illimitato potenziale spirituale che risiede in ogni essere umano».

Venerdì 6 maggio, sempre alle 20.30 in biblioteca, ci sarà invece la presentazione di “Non ho più smesso di viaggiare” di Silvia Dapreda. Modera Katja Tabarelli, a cura di DSA Trentino.

«Il libro racconta il faticoso cammino di una mamma e di suo figlio, dis-attento, dis-ordinato, dis… disgrafico, dislessico. È il racconto di una mamma che con parole toccanti e la forza della speranza, parla delle difficoltà incontrate, dei problemi del figlio a scuola, nello studio, nelle relazioni, della famiglia che soffre con lui ma che gli sta accanto e lo sostiene e crede in lui con tanto amore».

Martedì 10 maggio, ancora alle 20.30 in biblioteca, si terrà quindi la presentazione di “La storia di Mirko” di Alessandra Sartori. Modera Simone Villotti, intervengono Grazia Zappa, psicologa psicoterapeuta del Centro clinico NeMO di Trento, GabriellaViero, primo ricercatore CNR Is. Biofisica di Trento.

«La storia di Mirko è il racconto di una vita troppo breve, quella di Mirko Toller che si è spento a soli 17 anni a causa della SMA (atrofia muscolare spinale), ma è anche il racconto di una vita vissuta al massimo, una vita piena di sogni e di progetti, di sorrisi e di affetti».

Venerdì 13 maggio alle 20.30 in biblioteca avrà luogo la presentazione di “Tu sei natura” di Alessandro Gruzza. Modera Germana Comunello, musica del violinista Aldo Vindimian, a cura di Associazione Culturale Pontavisio.

«Tu sei Natura è molto di più di una “semplice” raccolta di immagini e i testi che Alessandro ha scelto di accompagnare alle fotografie sono un invito ad avvicinarsi alla Natura, ad ascoltare la bellezza, a ricercare quel sentiero in mezzo al bosco che conduce (sempre) alla felicità».

Giovedì 19 maggio, sempre alle 20.30 in biblioteca, è in programma la presentazione dei “Progetti dei Piani giovani: Storie che fanno la differenza”, Fondazione Demarchi in collaborazione con il PGZ Lavis, Progetto “Ambiente Pesca” e PGZ A.M.B.R.A. con “MindsHUB Level UP”. Presenta Licia Berloffa.

Ma non finisce qui, perché gli altri appuntamenti del “Maggio dei Libri” verranno comunicati più avanti. Per rimanere aggiornati è possibile consultare i siti: www.comune.lavis.tn.it/Novita e www.comune.terredadige.tn.it/Aree-tematiche/Biblioteca

In alternativa è possibile seguire le pagine social (Facebook, Instagram e Youtube) della Biblioteca di Lavis e Terre d’Adige.

Per informazioni è possibile contattare direttamente la biblioteca al numero 0461.240066 o all’indirizzo e-mail lavis@biblio.tn.it