Spagna e Portogallo potranno fissare un tetto al prezzo del gas e Bruxelles annuncia strategia sul solare

Mentre la Russia comincia a prendere posizione, tagliando il gas a Polonia Bulgaria e, il resto d’Europa fatica a trovare soluzioni per l’embargo alle importazioni energetiche russe, Portogallo e Spagna si preparano ad introdurre un massimale di 40 euro a megawattora al prezzo del gas, per poi salire progressivamente in modo che la media nel periodo di applicazione del provvedimento si attesti a 50 euro.

I due Paesi produrrebbero un’alta percentuale di elettricità da fonti rinnovabili, hanno scarse connessioni energetiche con il resto della rete europea e grazie a rigassificatori non dipendono dall’import attraverso gasdotto. Queste, dunque, le motivazioni che hanno spinto la Commissione ad accettare la richiesta avanzata dai due capi di stato.

In questo modo Lisbona e Madrid sono riuscite ad ottenere un mezzo per fronteggiare i crescenti costi energetici e l’inflazione che sta portando alla chiusura molte aziende.

La misura comporterà infatti, un calo decisivo del prezzo sul mercato elettrico all’ingrosso rispetto attuali oltre 200 euro. Il risparmio sarà di circa 130 o 140 euro al MWh e la bolletta elettrica degli spagnoli dovrebbe diminuire del 40%.

Invece, la richiesta avanzato da Draghi, di un tetto massimo fissato a livello europeo, non ha superato i veti dei Paesi del nord Europa, anche se Gentiloni annuncia che potrebbe arrivare comunque la proposta dalla Commissione Europea.

Intanto, la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen spiega come la necessità di energia pulita non sia mai stata ovvia come oggi e annuncia: “Il mese prossimo la Commissione Ue presenterà una nuova strategia sull’energia solare, parte del pacchetto RePoweEu”.

