Sembra di essere tornati ai tempi della guerra fredda, il Cremlino: “La Nato è già entrata nel conflitto”

“Il fatto è che l’Ucraina era un paese sovrano che viveva pacificamente nei propri confini e poi un altro Paese ha deciso di violare quei confini e portare 130.000 soldati nel paese.

Completamente legittimo che l’Ucraina prenda di mira in profondità la Russia, per interrompere la logistica che, se non fosse stata interrotta, avrebbe contribuito a provocare morte e carneficina sul suolo ucraino”: In questo modo si è espresso il sottosegretario alle forze armate inglesi James Heappey.

Queste parole non hanno affatto contribuito a risanare i rapporti con il Cremlino che sembrerebbero quasi per sempre guastati.

A rispondere al sottosegretario è stato infatti il ministro degli esteri di Mosca Sergej Lavrov il quale ha risposto spiegando: “Fornendo le armi all’Ucraina la Nato è già entrata in una guerra per procura contro la Russia”.

Successivamente Lavrov ha specificato che la Russia potrebbe prendere di mira militarmente i paesi che hanno rifornito d’armi l’Ucraina. Dal ministro russo è stato anche evocato un possibile intervento nucleare.

Nel frattempo Lloyd Austin, il responsabile del Pentagono, stava presiedendo un vertice fra leader militari di più di 40 paesi nella base di Ramstein. Durante questo incontro si organizzava l’assistenza a Kiev per la fornitura di armi.

La tensione si fa sempre maggiore. Anche gli Stati Uniti hanno detto di essersi schierati in aiuto di Kiev per “indebolire la Russia”. Se il blocco occidentale si è schierato quasi interamente dalla parte degli Usa, dalla parte del Cremlino potrebbe schierarsi la Cina.

Questo paese infatti non ha mai condannato l’invasione russa. Ogni tentativo di mediazione sembra essere inefficace. Oltre alla Chiesa , hanno tentato di far ragionare le due parti anche l’Onu e la Turchia. Non c’è stato nulla da fare.

Gli equilibri stanno per rompersi e la situazione sembra essere quella della guerra fredda. Da un lato ci sono gli Usa ed il “blocco occidentale” che si schierano in guerra ma non mettono soldati mandando avanti l’Ucraina e dall’altra la Russia accusata di voler creare un’”Eurasia” da opporre agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna.