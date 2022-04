Riva del Garda: domani il recupero dell’ordigno bellico a Porto San Nicolò

Per operazioni di recupero dell’ordigno bellico recentemente individuato, una ordinanza contingibile e urgente firmata oggi dal sindaco dispone l’interdizione al transito in parte del porto San Nicolò.

Rinvenuto nei giorni scorsi nelle acque del lago, nell’area sub del porto a una profondità 33 metri, l’ordigno sarà recuperato domani, giovedì 28 aprile, per essere trasferito in un sito di stoccaggio. Da qui la necessità di interdire al transito sia pedonale sia veicolare il tratto di porto interessato dai lavori, compreso tra la sponda del lago in prossimità del forte San Nicolò e il parcheggio pubblico.

Il divieto sarà in vigore dalle ore 9 di giovedì 28 aprile fino a cessate esigenze. Si ricorda che nelle acque antistanti il porto è già in vigore il divieto di attività subacquea, di navigazione, di pesca e di balneazione.

Pubblicità Pubblicità