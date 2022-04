Putin a Guterres, pronti a negoziare ma niente pace senza il Donbass e la Crimea

“Siamo interessati a trovare il modo per creare le condizioni di un cessate il fuoco in Ucraina il prima possibile”: queste le parole di Guterres durante l’incontro tenuto ieri a Mosca con Putin.

Un’incontro diverso da quello sperato, in cui il Capo del Cremlino traccia chiaramente i suoi obiettivi per poter sperare nella pace: “Senza accordi su Crimea e Donbass non c’è soluzione”.

Se Guterres a Mosca tenta di spingere verso una rapida soluzione per un cessate il fuoco, Putin ripropone la versione dei fatti che accompagna l’inizio dell’offensiva, secondo la quale la Russia sarebbe stata obbligata ad intervenire e non avrebbe niente a che fare con la strage di Bucha.

Nonostante i negoziati stiano proseguendo online, è ormai chiaro chiaro che senza un accordo su Crimea e Donbass sarà difficile, se non impossibile trovare la pace. Secondo le Nazioni Unite, l’invasione dell’Ucraina sarebbe una violazione dell’integrità territoriale di quel Pase. Anche per questo, tra le proposte che Guterres, quello di creare un gruppo di contatto a tre Russia, Ucraina e Onu appunto perché i corridoi umanitari, compresi quelli mai effettuati siano efficaci e rispettati.

L’incontro praticamente inutile dal punto di vista negoziale, è avvenuto dopo che Lavrov ha chiarito come il costante clima di scontro con Kiev, ma anche con tutto l’occidente, starebbe introducendo una possibile terza guerra mondiale tra potenze nucleari.

