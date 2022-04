Politica e cittadinanza: al via il nuovo format condotto da Francesco Agnoli

Si chiamerà «Politica e Cittadinanza» il nuovo format che partirà la prossima settimana su Voce24news la più grande web tv del Trentino. A condurlo sarà il professore Francesco Agnoli.

Da due anni esiste nella scuola italiana, in seguito alle legge 92 dell’agosto 2019, una nuova disciplina denominata Educazione civica (in Trentino ECC: Educazione civica e alla cittadinanza).

Si tratta di una disciplina trasversale, che ha un proprio voto finale, come le altre materie. Nel corso di questi due anni, non essendoci un professore specifico, gli insegnanti hanno sperimentato svariati percorsi curricolari volti ad integrare “conoscenze ed attività attorno agli assi portanti dell’educazione alla cittadinanza”.

Con queste puntate, il professor Francesco Agnoli propone un percorso legato alla storia ed alla filosofia che possa rappresentare una cornice generale nella quale inserire poi tematiche proprie di altre discipline. Cosa significa polis (da cui la parola “politica“)?

Come è stata intesa nei secoli la cittadinanza? Chi ha creato i termini che utilizziamo quando parliamo delle costituzioni? Quale è stata la visione della guerra e della pace nel corso dei secoli? Cosa intendiamo quando parliamo di “democrazia“?

Queste ed altre domande possono aiutare gli alunni che affrontano questa nuova disciplina ad una comprensione maggiore dell’importanza di essere cittadini attivi, portatori di un contributo personale per il “bene comune”. Da Socrate a Tommaso d’Aquino, sino a Marx e Hannah Arendt: come possono gli uomini e le donne stare insieme, nel miglior modo possibile? (clicca qui per vedere il trailer di presentazione del nuovo programma)

