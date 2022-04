Operaio di 34 anni si ferisce lavorando all’allestimento del concerto di Vasco: trasportato in ospedale

E’ avvenuto nella giornata di oggi mercoledì 27 aprile un infortunio sul lavoro nell’area San Vincenzo.

Un operaio, verso le 11:20, lavorando per l’allestimento del concerto di Vasco Rossi, si è ferito ed è stato trasportato in ospedale dal personale di Trentino emergenza. L’uomo, un 34enne, non sarebbe ferito in maniera grave.

Nel frattempo, l’area per il concertone sta prendendo forma. Lo spazio dovrà ospitare il grande evento che si terrà il 20 maggio. Per l’occasione si aspetta un’affluenza di 120mila persone.

Pubblicità Pubblicità