Niente candidati per le elezioni del comune di Lona Lases: si richiede una commissione dell’antimafia

Non c’è stato nulla da fare neanche quest’anno per le elezioni nel comune di Lona Lases. Il 29 maggio infatti ci sarebbero dovute essere le elezioni comunali ma, come lo scorso 10 ottobre, nessuno si è presentato.

Era ieri l’ultimo giorno per presentare le liste in comune. Nessuno si è candidato. E’ dal 14 giugno del 2021 che nel comune della Val di Cembra governa l’amministrazione del commissario straordinario Federico Secchi.

Il commissario è l’ex sindaco di Avio ed è stato commissariato dalla giunta provinciale di Fugatti. Negli ultimi 20 anni, il comune è stato guidato per ben tre volte da un commissario.

Pubblicità Pubblicità

Le motivazioni della mancanza di candidati sarebbero molteplici. Fra queste, la mancanza di personale e la difficoltà di insediarsi in un comune nel quale ci sono delle infiltrazioni mafiose.

Secondo la Procura di Trento ci sarebbe infatti, nel comune di 900 abitanti, una locale di ‘ndrangheta. Dopo essersi infiltrata nelle cave, l’organizzazione mafiosa, lo avrebbe fatto in maniera più vasta nel imprenditoriale e politico del Trentino.

Già da tempo sono in molti che richiedono una commissione di tipo ministeriale dell’antimafia per valutare le infiltrazioni della mafia nell’amministrazione.

Pubblicità Pubblicità