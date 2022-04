Magistrato accusato di abusi sessuali sul figlio minore: a giudicarlo sarà il Tribunale di Trento

E’ in corso al Tribunale di Trento un processo nei confronti di un magistrato accusato di “abusi sul figlio minore”.

Il togato in questione sarebbe del palazzo di Giustizia di Venezia e nelle ultime ore il caso è arrivato nelle mani del ministro della giustizia.

L’accusa di abuso sessuale nei confronti del figlio all’epoca minore risalirebbe ad alcuni anni fa nel vicentino. Le accuse nei confronti dell’uomo sono arrivate da parte dei famigliari del figlio.

Pubblicità Pubblicità

Il togato era stato rinviato a giudizio ad inizio aprile dal gip di Trento Adriana De Tommaso. A richiedere il rinvio è stato il pm Maria Colpani, che si sta occupando delle indagini.

In merito alla vicenda, l’ufficio stampa del ministro Cartabia ha fatto sapere di non poter esprimere commenti in merito a specifiche vicende giudiziarie.

La prossima udienza al tribunale trentino sarà il 13 ottobre di quest’anno. Sarà ancora il Tribunale di Trento ad esprimere giudizio in quanto competente a giudicare i reati dei magistrati veneti.

Pubblicità Pubblicità