Le Band e gli artisti solisti dell’Euregio Rock Contest saliranno il 20 maggio sul palco di Vasco Rossi dalle 17.00 alle 20.00

Dal comitato organizzatore del concorso per le band che saliranno sul palco prima della Rock Star Vasco Rossi arriva una precisazione.

«In merito alle informazioni errate comunicate da alcuni media – scrive in una nota l’organizzazione – desideriamo rassicurare tutti gli artisti dell’Euregio, che in queste settimane partecipano con entusiasmo e passione alle selezioni di “Euregio Rock. In Arena Per Vasco”, che il contest è stato pensato e fortemente voluto dallo stesso Vasco Rossi.

Vasco fin dal principio ha voluto mettere a disposizione il suo palcoscenico nel pomeriggio del 20 maggio per l’esibizione di sei artisti dell’Euregio risultanti vincitori delle selezioni in corso in diverse location della nostra regione. Questa ferma volontà di Vasco Rossi deve essere interpretata come un segnale di ringraziamento e di attaccamento al Trentino Alto Adige e alla sua gente che hanno fortemente voluto questo concerto. Confermiamo quindi che i sei artisti vincitori di Euregio Rock si esibiranno il 20 maggio sullo stesso palco di Vasco Rossi e con identica dotazione tecnica, tra le ore 17 e le ore 20».

