Inizia la guerra del gas: dopo la Polonia Putin chiude i rubinetti anche alla Bulgaria

Dopo Varsavia Gazprom interromperà a partire dalla mattinata di oggi le forniture di gas anche alla Bulgaria.

Come la Polonia anche la Bulgaria non avrebbe soddisfatto la richiesta russa di pagare il gas in rubli. Da qui la decisione del colosso del gas russo di interrompere il flusso del gas anche alla Bulgaria. La situazione della Bulgaria è piuttosto seria, infatti importa dalla Russia il 70% del proprio fabbisogno di gas. (La Polonia il 40%)

La notizia è trapelata nella tarda serata di ieri dal ministero dell’Energia della Bulgaria, che ha dichiarato che “Gazprom ha informato Bulgargaz che interromperà la fornitura di gas dal 27 aprile”.

Sofia afferma di avere pienamente adempiuto ai propri obblighi di pagamento del gas e dopo un’analisi della società statale Bulgargaz e della Bulgarian Energy Holding, è emerso che la nuova procedura di pagamento in due fasi proposta dalla parte russa “non è conforme al contratto valido fino a fine anno e comporta rischi significativi per la parte bulgara, incluso effettuare pagamenti senza ricevere gas dalla parte russa”.

Sofia si è di recente caricata di una postura filo-ucraina vicina a quella della Polonia. Una delegazione della coalizione al governo in Bulgaria oggi domani una visita in Ucraina, secondo quanto riferisce l’emittente televisiva “Bnt” precisando che la notizia è stata confermata oggi dalla ministra bulgara degli Esteri, Teodora Gencovska.

Nella capitale ucraina la delegazione bulgara consegnerà caschi e giubbotti antiproiettile che il governo di Sofia ha promesso a Kiev. Deciso, anche in questo caso, il pugno duro di Mosca. La guerra del gas è cominciata definitivamente. E parte proprio dalle regioni dell’ex “impero” di Mosca diventate bastioni occidentali.

