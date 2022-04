Incidente sulla tangenziale nord, traffico in tilt

Brutto incidente stamattina, poco prima delle 8.30, sulla tangenziale in direzione nord.

Lo scontro è avvenuto subito dopo lo svincolo da via Sanseverino all’altezza dell’hotel Sporting, che purtroppo rimane uno dei più pericolosi della tangenziale.

Per ora sono ancora da verificare le dinamiche dell’incidente che ha coinvolto più vetture. Non si registrano per fortuna feriti. Traffico in tilt con lunghe code e traffico ormai paralizzato da oltre 45 minuti.

