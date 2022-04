Il cuore del Trentino nello spazio con Samantha Cristoforetti

Una giornata ‘spaziale’ per il Trentino e in particolare per i concittadini di Samantha Cristoforetti: l’astronauta di origini solandre dell’Agenzia Spaziale Europea , infatti, è decollata stamattina da Cape Canaveral assieme a tre colleghi della NASA, due uomini e una donna, a bordo della navicella Crew Dragon per raggiungere la Stazione spaziale internazionale in orbita attorno alla Terra, dove trascorrerà cinque mesi a circa 400 chilometri di altezza.

Grande folla a Malé, dove è stato allestito un maxi schermo per assistere in diretta al lancio: presenti tanti cittadini e due scolaresche, assieme a rappresentanti delle istituzioni locali, fra le quali l’assessore provinciale all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti. “Una giornata di festa e tanto entusiasmo per la seconda missione della prima donna italiana a varcare i confini del nostro pianeta: siamo orgogliosi di Samantha Cristoforetti, che porta con sé nella stazione spaziale internazionale anche un po’ del nostro Trentino, essendo cresciuta qui a Malé, il paese di origine della sua famiglia.

La presenza oggi di tanti studenti ci fa ricordare che l’impegno, la determinazione, l’intraprendenza e l’amore per lo studio e la scienza possono portare molto lontano. Pensando anche alle tensioni internazionali in atto, quello di oggi è anche un messaggio di pace, perché la scienza vuole superare le barriere e invita sempre alla collaborazione e all’alleanza dei saperi”, ha commentato l’assessore.

Dopo il conto alla rovescia, con uno scroscio di applausi e in una nuvola di fuoco e di fumo è partita la navicella “Creew Dragon” di SpaceX nella quale c’era anche la trentina Samantha Cristoforetti.

La partenza, inizialmente prevista per sabato scorso, è stata rimandata ad oggi, martedì 27 aprile. La navicella è stata attivata alle 9:52 e la diretta del lancio è stata mostrata sul sito della Nasa.

Cristoforetti sta viaggiando nella navicella con il comandante Kjell Lindgreen, il pilota Robert Hines e la specialista di missione Jessica Watkins. La trentina sarà il comandante del segmento orbitale americano della base Clicca qui per vedere lo spattacolare lancio della navicella

