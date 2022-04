I ragazzi del Liceo Rosmini di Rovereto incontrano l’assessore all’istruzione

Una delegazione di studenti e studentesse del liceo Antonio Rosmini di Rovereto, guidata dai professori Grazia Graziola, Tiziano Cescatti e Angelo Giorgi, ha incontrato oggi l’assessore alla cultura e istruzione Mirko Bisesti nella sala di rappresentanza del Consiglio regionale.

Il confronto era parte della giornata di visita al Consiglio provinciale organizzata nell’ambito del progetto di educazione civica dell’istituto scolastico, destinato a far conoscere da vicino ai ragazzi e alle ragazze del liceo Rosmini le istituzioni trentine, nazionali ed europee e i loro rappresentanti. Il percorso è un progetto di cittadinanza attiva dal titolo “Dal Comune all’Ue. Come favorire la partecipazione dei giovani alla società civile” ideato e organizzato dall’istituto scolastico stesso.

“Queste esperienze sono fondamentali e utili per voi, perché danno un valore aggiunto e conoscenze che permettono a voi ragazzi e ragazze di sapere come funzionano le istituzioni. Sarete poi voi a decidere come comportarvi, ma di sicuro lo farete con maggiore consapevolezza di cosa è il Trentino e la sua Autonomia.

Visite come queste consentono di apprezzare la peculiarità dell’Autonomia trentina che, ancora di più in tempi difficili come questi, dimostra di essere un valore aggiunto di cui tutti dobbiamo essere orgogliosi” ha detto l’assessore Bisesti.

L’assessore, nel corso del confronto con gli studenti, ha risposto alle loro domande su temi come il ruolo della politica e su come avvicinare i giovani alle istituzioni. A sua volta l’assessore ha domandato ai ragazzi di indicare cosa la Provincia autonoma possa fare per loro al fine di dare loro tutte le informazioni per fare una scelta consapevole per il successivo percorso universitario.

