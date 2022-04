“Experience Sanzeno”: candidature entro l’11 maggio

Si intitola “Experience Sanzeno” il nuovo progetto di Servizio Civile Provinciale proposto dal Comune di Sanzeno.

La proposta è rivolta alle ragazze e ai ragazzi tra i 18 e i 28 anni, inizierà il 1° giugno e avrà la durata di un anno.

I giovani saranno chiamati a trasmettere ai visitatori informazioni sul territorio al punto informazioni di Casa de Gentili e a curare i canali di comunicazione del Comune di Sanzeno (Instagram, Facebook, sito e notiziario comunale).

Pubblicità Pubblicità

Il compenso è di 600 euro al mese oltre al buono pasto. Per partecipare sono richiesti l’iscrizione a SCUP e il possesso dei requisiti per aderire a Garanzia Giovani, che sono essere disoccupati e non essere iscritti all’università o a una scuola.

È possibile inviare la propria candidatura al Comune entro l’11 maggio prossimo. Per scoprire i dettagli del progetto e per aderire si possono seguire le indicazioni riportate sul sito del servizio civile di Trento https://serviziocivile.provincia.tn.it/Adesione

Per maggiori informazioni chiamare il numero 0463.434167.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità