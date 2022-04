Eurostat, l’Italia è il Paese dove l’occupazione cresce meno: preoccupa quella femminile

In Italia il lavoro non è mai stato una certezza e l’occupazione cresce meno rispetto a tutti gli altri Paesi europei. I dati piuttosto preoccupanti, sono stati rilevati da Eurostat che mostra come il nostro, sia il Paese con la più bassa crescita del tasso di occupazione nel 2021.

Se il “rimbalzo economico” post pandemia ha permesso all’intera Unione di recuperare i livelli occupazionali pre covid, arrivando a un 68,4% nel 2021, l’Italia si registra un andamento contrario, con un tasso addirittura inferiore rispetto al 2019 (da 59% a 58,2%). Peggiora soprattutto l’occupazione femminile che nel 2021 registra un divario di ben 14 punti con la media dell’Unione Europa.

Anche in Grecia che sembra essere l’unico stato ad avere un tasso più basso di quello italiano, il recupero dei livelli occupazionali è stato comunque più elevato che in Italia. La Spagna invece, ha registrato una crescita del 6,9%, arrivando al 62,7% nel 2021.

Alla base dei dati resi noti da Eurostat, non ci sarebbero solo le difficoltà legate alla pandemia, visto che anche nel 2012 l’occupazione in Italia è cresciuta molto più lentamente rispetto alla media europea. Questo è il dato che potrebbe certificare come il problema dell’occupazione sembra essere molto più radicato.

Nonostante i disastrosi dati, l’unica nota positiva riguarda l’occupazione nella fascia di età tra i 55 e i 64 anni, in cui è stato determinante l’effetto della riforma delle pensioni. Infatti, secondo i dati, il nostro Paese è passato dal 39.9% al 53,4%, con un aumento di 13,5 punti.

