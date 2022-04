Corani bruciati e pietre contro gli agenti: in Svezia imperversano le manifestazioni anti-Islam

Ci sono state per quasi una settimana in Svezia delle violente proteste anti islam. La situazione per ora sembrerebbe sedata ma la tensione è ancora alta. La protesta è arrivata al culmine quasi una settimana fa con l’arresto di 40 persone.

Il bilancio di quanto causato dai disordini è di più di 40 feriti di cui 26 sarebbero poliziotti e gli altri civili. Sono stati distrutti più di 20 veicoli.

Le proteste nelle quali si minacciava di bruciare il Corano hanno investito principalmente le città di Linkoping, di Norrkoping, Orebro, Stoccolma e Malmö.

Ad ogni manifestazione avrebbero partecipato almeno 200 violenti. La polizia, secondo i comunicati, proprio per legittima difesa, sarebbe stata costretta ad utilizzare la violenza.

Oltre a cittadini indignati infatti, nelle piazze ci sarebbero stati degli elementi appartenenti a cellule violente anche provenienti dall’estero. A fomentare il dissenso, secondo la cronaca, sarebbe stato il leader del partito anti-islamico danese Rasmus Paludan.

Il capo politico infatti aveva fatto dei “tourneè” proprio nelle città dov’è scoppiato il dissenso. Ogni comizio del danese finisce sempre allo stesso modo: con il rogo di un Corano. I giorni di scontro sono stati quattro e sugli agenti sono volate persino delle pietre.

