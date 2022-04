Cartucce per stampanti: consigli utili dal loro acquisto fino allo smaltimento  

Le stampanti sono degli articoli tecnologici ormai diffusissimi, dunque non possono che esserlo altrettanto cartucce e toner, ovvero i relativi consumabili. Tanti consumatori, non avendo una buona conoscenza del settore, non si muovono in maniera ottimale, cerchiamo dunque di fornire alcuni consigli utili per quel che riguarda l’intero processo di utilizzo di cartucce e toner, a partire dalla scelta fino allo smaltimento una volta esausti.

Alternative d’acquisto: cartucce originali o compatibili – Anzitutto, è utile sottolineare che ogni marchio produttore di tali periferiche ha i propri standard, questo significa che se si dispone, ad esempio, di una stampante Pixma MG2550 di Canon non si potranno di certo utilizzare, nella stessa, delle cartucce di competitor come HP, Epson o Brother, ma solo cartucce Canon.

Nonostante questo, è possibile anche acquistare delle cosiddette cartucce compatibili: questi prodotti sono ormai diffusissimi e se ci si devono procurare dei modelli per la stampante in questione, non si dovrà fare altro che cercare i relativi modelli compatibili in un e-commerce specializzato come www.tuttocartucce.com.

Quelle compatibili non sono delle cartucce originali, bensì sono prodotte da aziende differenti rispetto a quella produttrice della stampante in cui vengono utilizzate, con questo preciso intento.

Si tratta di soluzioni più economiche rispetto alle cartucce originali, la principale ragione per cui vengono scelte, infatti, è proprio il risparmio che sanno assicurare, ma anche a livello qualitativo sono soddisfacenti, anzi negli ultimi tempi la qualità media di questi prodotti è cresciuta in maniera considerevole, come confermato dal fatto che sempre più persone ed aziende scelgono di acquistarle.

Utilizzare la stampante con attenzione e senza sprechi – Nell’utilizzo della stampante, ovviamente, è importante evitare gli sprechi, facendo attenzione nel momento in cui si impostano le varie opzioni di stampa: è molto frequente, ad esempio, che si richiedano per errore più copie di quante se ne vogliono realizzare, oppure che si effettuino dei test di stampa preliminari che, in realtà, possono tranquillamente essere bypassati.

Se quella che si deve effettuare non è una stampa particolarmente importante, inoltre, si può scegliere di eseguirla nella cosiddetta modalità “bozza”, un tipo di stampa che risulta comunque nitida, ma che è meno rifinita proprio al fine di risparmiare inchiostro.

Che tipo di rifiuto è una cartuccia esausta? – Quando la cartuccia è esausta bisogna ovviamente sostituirla: come visto non è affatto complicato acquistare delle nuove cartucce, sia a livello di e-commerce che di punti vendita fisici, ma è importante che la cartuccia ormai esausta sia smaltita correttamente.

Le cartucce ed i toner esausti, infatti, non possono essere conferiti nella comune raccolta differenziata in quanto si trattano di RAEE, acronimo con cui si indicano i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

In quanto tali, questi rifiuti necessitano di procedure particolari, una gestione impropria dei medesimi potrebbe infatti essere deleteria per l’ambiente, ecco perché tutti i RAEE devono essere consegnati all’isola ecologica più vicina.

Cosa c’è da sapere sui servizi delle isole ecologiche – Le isole ecologiche, chiamate anche stazioni ecologiche, isole ecologiche, centri di raccolta o in altri modi ancora, sono dei centri presenti in tutte le città che prendono in carico gratuitamente tali rifiuti, garantendo uno smaltimento ecocompatibile ed in linea con le disposizioni di legge.

Queste strutture sono gestite direttamente dalle amministrazioni comunali, per Trento e la relativa provincia, dunque, si rimanda alle informazioni contenute nel sito Internet del relativo Comune, quel che è importante sottolineare è la totale gratuità dei loro servizi, dunque smaltire in modo scorretto cartucce esauste o altri RAEE sarebbe un gesto non solo incivile, ma anche insensato, dal momento che la gestione regolare di tali rifiuti non comporterebbe comunque nessun costo.

Le cartucce, ovviamente, sono oggetti piccoli e leggeri, quindi non è necessario liberarsene non appena divengono esauste: può essere senz’altro una buona idea quella di conservarle all’interno di un contenitore e conferirle presso l’isola ecologica più vicina solo quando se ne è accumulato un numero rilevante.