Arco, incendio in un condominio Itea: nessuna persona coinvolta

Oggi, mercoledì 27 aprile verso le 8 di mattina, è scattato l’allarme per un incendio che avrebbe colpito una delle palazzine Itea di Arco. Le fiamme sarebbero partite da un balcone dell’abitazione, sprigionando una colonna di fumo visibile per diversi chilometri.

Sul posto, sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Arco che sono riusciti a mettere in sicurezza l’area evitando che il rogo si estendesse al resto dell’appartamento. Le cause dell’origine piccolo incendio non sono ancora note, ma fortunatamente le fiamme non avrebbero coinvolto nessuna persona.

