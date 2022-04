Utero in Affitto. Pro Vita & Famiglia: «Finalmente legge contro schiavismo»

La Commissione Giustizia della Camera ha adottato il testo base della legge che propone di perseguire l’utero in affitto come reato universale.

Dunque far diventare la pratica della maternità surrogata perseguibile penalmente anche quando commessa all’estero da cittadini italiani.

Il Commissione erano arrivate due proposte di legge assai simili, una di Giorgia Meloni ed una a prima firma di Mara Carfagna e alla fine è stato adottato quello a prima firma Meloni.

La legislazione, lo ricordiamo, già vieta la pratica dell’utero in affitto, reato definito nella legge 40 del 2006, con pena la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 600mila a un milione di euro.

«Finalmente qualcosa si muove per una legge di buon senso per contrastare lo schiavismo del terzo millennio» è stato il commento alla notizia della Onlus Pro Vita & Famiglia.

L’utero in affitto, ha ricordato Jacopo Coghe, portavoce dell’associazione, «lede nel profondo la dignità delle donne e mina le relazioni umane, come ha sancito la Corte Costituzionale. Renderlo reato – ha chiosato – è un naturale progresso di civiltà, siamo grati alle forze politiche che hanno fatto questo decisivo passo e auspichiamo che la Sinistra faccia uno scatto in avanti e appoggi in toto questa proposta per tutelare davvero la dignità delle donne»