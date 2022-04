Uccide due bambini, spara ad una maestra e si suicida: la tragedia in un asilo

C’è stata in Russia nella regione di Ulyanovk una sparatoria con due morti in un asilo. Un uomo è entrato nella struttura per bambini, ha ucciso due infanti di 4 e 6 anni, ha ferito una delle maestre e poi si è suicidato.

A confermarlo è stato anche un portavoce del governo regionale. L’arma utilizzata è stata un fucile da caccia sovietico a doppia canna IZH-27.

L’ex governatore della regione, attualmente deputato della Duma di Stato in merito alla vicenda ha detto che è importante capire come sia potuta avvenire una situazione del genere. Ha inoltre aggiunto che da quel momento in poi atti del genere dovranno essere prevenuti.

