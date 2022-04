Trento, ritrovato Benson, il cagnolino da Pet-Therapy smarrito la settimana scorsa

Benson, il barboncino che martedì 19 aprile si è allontanato, facendo perdere le tracce, è stato fortunatamente ritrovato da un ragazzo in Piazza Fiera.

Tra i numerosi appelli lanciati dalla sua famiglia, anche quello riportato nel nostro giornale, nel quale veniva segnalata la scomparsa e l’eventuale ricompensa per chi avesse fornito informazioni utili al ritrovamento.

Benson era fondamentale, non si limitava ad essere un semplice animale da compagnia, ma rappresentava un importantissimo sostegno per una persona con particolari necessità. Infatti Benson è un animale da pet-therapy con un ruolo fondamentale per la famiglia che ora può gioire nuovamente della sua compagnia.

Pubblicità Pubblicità