Trento, crolla parte di un soffitto all’Itt Buonarroti: nessun ferito

Oggi, martedì 26 aprile all’Istituto tecnico tecnologico Buonarroti di Trento, è stato lanciato l’allarme per il crollo di una parte di soffitto.

Il fatto scoperto questa mattina, sarebbe successo tra sabato e ieri e avrebbe coinvolto il soffitto di un corridoio accanto alla palestra e agli spogliatoi.

Fortunatamente, visti i giorni festivi l’incidente non ha provocato feriti, ma i danni sono piuttosto ingenti. Al momento infatti, sono in corso accertamenti da parte dei tecnici dell’Agenzia provinciale delle opere pubbliche della Provincia di Trento, al fine chiarire le cause del crollo e l’attuale stato dei locali.

