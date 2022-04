Strappate e rubate le (poche) frecce lungo il percorso della “Quattro Ville in Fiore”

La storia, a distanza di quattro anni, si ripete.

Così come avvenuto nel 2018, nei giorni scorsi qualcuno si è divertito a manomettere le poche frecce che tracciavano il percorso della “Quattro Ville in Fiore”.

Anche se quest’anno la manifestazione, in programma domenica 24 aprile, non si è svolta (qui l’articolo), l’organizzazione guidata dalla Pro Loco di Tassullo si è impegnata infatti a tracciare il percorso, garantendo per i più volenterosi una bella passeggiata all’aria aperta.

«Probabilmente a qualcuno questa cosa dà veramente tanto fastidio e disprezza l’impegno di altri, e come nel 2018 si è prodigato a strappare e rubare le tabelle del percorso – fa sapere la Pro Loco di Tassullo presieduta da Cristian Valentini –. L’organizzazione più che arrabbiata per questi comportamenti è rattristata e addolorata, perché vede disprezzato e denigrato il proprio lavoro».

