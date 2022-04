Rischio disastro ambientale: anche i vigili del fuoco rivani e i permanenti di Trento al lavoro per lo sversamento di gasolio nel Garda

Nella mattinata di domenica 24 aprile, intorno alle 9:00, su richiesta del corpo nazionale dei vigili del fuoco del comando di Brescia, i vigili del fuoco del corpo rivano e i colleghi dei permanenti di Trento sono stati impegnati in supporto ai colleghi bresciani per uno sversamento di gasolio nello specchio lacuale del Garda in territorio comunale di Manerba del Garda in località Porto Torchio.

Alla base dello sversamento ci sarebbe la rottura di una cisterna di una villa a qualche chilometro dalla costa, il gasolio sarebbe finito in un tombino e poi direttamente nel lago.

L’allarme è stato lanciato da alcuni turisti che hanno scorto a pelo d’acqua una vasta chiazza fluida dai riflessi iridescenti.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando di Brescia, la squadra di Salò e di Milano, e vista la situazione sono stati attivati anche i vigili del fuoco di Riva con 6 vigili e due mezzi nautici, con i colleghi del corpo permanente di Trento che hanno messo a disposizione l’attrezzatura specifica.

I vigili hanno collocato una barriera di contenimento di circa 300 metri preparata dai colleghi di Brescia e Milano disposta sul molo del porticciolo del Torchio fino alla prima scogliera frangiflutti .

Tutte le operazioni di bonifica e pulizia sono durate tutta la giornata di domenica fino a tarda sera, con ben 12 ore di lavoro per evitare il disastro ambientale.

Sul posto oltre la guardia costiera, sono intervenuti i carabinieri di Salò e i tecnici dell’Arpa Lombardia per verificare il contenuto ed evitare che ci fossero gravi danni ambientali, sul posto anche il sindaco di Manerba del Garda Flaviano Mattiotti che ha provveduto all’ordinanza di chiusura del porticciolo balneazione e navigazione fino alla giornata di ieri per il tratto interessato dall’inquinamento, e insieme alla protezione civile locale ha supportato nella preparazione del pranzo e cena delle autorità intervenute.

L’intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici Arpa si è concluso nella giornata di ieri lunedì.