Precipita per 200 metri in un dirupo: morto cacciatore 41 enne

Tragico incidente mortale in montagna ieri (26 aprile) in val di Fosse, laterale della val Senales, dove un cacciatore è scivolato precipitando per circa 200 metri.

Nella caduta l’uomo è finito in un dirupo ed è morto sul colpo. La vittima è Michael Goetsch di Madonna di Senales. Elettricista e padre di famiglia, il 41enne era molto conosciuto nella zona.

Era partito in mattinata, verso le 9 con un altro cacciatore. Il dramma è avvenuto verso le 9.30 nei pressi dell’albergo Jaegerrast. Sul posto gli uomini del soccorso alpino e l’elisoccorso Pelikan 3. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

