Perde il controllo dell’auto e si ribalta, ferito un 40 enne

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri, lunedì 25 aprile, pochi minuti prima delle 16:00 in valle del Chiese lungo la strada statale 237 del Caffaro nei pressi dell’abitato di Lardaro, nel territorio comunale di Sella Giudicarie.

La vettura con a bordo un 40 enne stava procedendo verso Roncone quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo finendo sulla corsia opposta e ribaltandosi nel prato a lato della strada nei pressi di un giardino di un’abitazione privata. Fortunatamente non è stato coinvolto alcun veicolo.

In pochi minuti sul posto sono giunti in massa i soccorsi con due ambulanze dei sanitari del 118 partite dall’ospedale di Tione e della Croce Rossa delle Giudicarie di stanza a Ponte Arche.

Vista la dinamica dell’incidente è stato attivato anche l’elicottero atterrato nei prati vicino all’ incidente. Il 40 enne, rimasto incastrato nelle lamiere dell’autovettura, è stato soccorso dai vigili del fuoco di Lardaro. Sul posto in supporto anche i vigili del fuoco di Roncone e Tione arrivati sul posto con le pinze idrauliche per estrarre l’uomo dall’abitacolo.

Il lavoro non è stato molto agevole e gli uomini della protezione civile hanno faticato non poco per liberare definitivamente il 4o enne per poi affidarlo ai sanitari. Dopo essere stato stabilizzato l’uomo è satto trasportato al Santa Chiara con diversi politraumi. Per il recupero della vettura si è reso necessario l’utilizzo del braccio meccanico del distretto dei vigili del fuoco delle Giudicarie. Per i rilievi di legge si sono occupate le forze dell’ordine.

